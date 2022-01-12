Эксперты и работники объясняют, что понятие "высоких зарплат" в Польше достаточно относительное. Ведь хорошо могут зарабатывать только те, кто работает на вредном производстве или являются настоящими специалистами своего дела.

Но уже сейчас уровень оплаты труда для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанной зарплаты за рубежом.

Работник и блогер Андрей Зеланс говорит, что не следует ожидать какой-то заоблачной зарплаты в тысячи долларов.

Это не о Польше. Не нужно учитывать специальности и работы, где вам платят больше, ведь это потому, что это вредное производство или у вас есть специальность – дальнобойщик, сварщик, электрик со знанием языка,

– объясняет он.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал, что уже сейчас наблюдается тенденция роста зарплат в Украине, выросло количество работы, поэтому растет количество вакансий. Также стоит не забывать, что дома и семьи находятся здесь, в Украине.

Возвращать сограждан домой должно помочь государство. Эксперты советуют не только увеличивать доходы населения и социально-экономическую стабильность, а полнее информировать украинцев о рисках трудовой миграции – с помощью всевозможных каналов коммуникаций.