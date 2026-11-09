По меньшей мере 20 погибших: у берегов Крита обнаружены лодки с десятками мигрантов

О проведении нескольких операций в море сообщило издание DER SPIEGEL со ссылкой на береговую охрану Греции и местные СМИ. По предварительным данным, суда дрейфовали примерно в шести морских милях от поселка Кали Лименес на южном побережье острова. Точные причины гибели людей специалисты пока не называют.

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Что известно о масштабах трагедии

Государственная телерадиокомпания ERT сообщила о ряде инцидентов, в результате которых погибли по меньшей мере 20 человек. По ее информации, 12 тел обнаружили возле Кали Лименес, а еще 8 нашли на другом судне. Кроме того, по меньшей мере 2 человека упали в открытое море и числятся пропавшими без вести.

Всего в ходе трех спасательных операций удалось эвакуировать 133 человека. Поиски затруднялись штормовой погодой и сильным ветром, бушевавшим в этом районе.

К спасательной миссии также присоединились силы европейского пограничного агентства Frontex и экипаж торгового контейнеровоза, который заметил одно из аварийных судов.

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На одной из обнаруженных лодок находились 28 граждан Судана. Они отправились в опасное морское путешествие от побережья Ливии еще в середине прошлой недели.

По прибытии на Крит часть спасенных перевезли на автобусах в университетскую больницу столицы острова Ираклиона, а остальных разместили в центрах приема. Двоих суданцев пассажиры опознали как перевозчиков, против них греческие правоохранители уже выдвинули официальные обвинения.

К слову, уже в ближайшие недели в Эстонии также ожидают усиления миграционного давления с белорусского направления. Происходит это на фоне наступления морозов.