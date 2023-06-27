В кабинете главы Тернопольского облсовета Михаила Головко нашли, вероятно, взрывчатку. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в области Сергей Зюбаненко.

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Что нашли в кабинете Головка

26 июня НАБУ проводило обыски в помещении Тернопольского ОВА и кабинете председателя облсовета Михаила Головко. В кабинете Головка они обнаружили предметы, похожие на взрывоопасные. Или боеприпасы это, или взрывчатка, еще предстоит установить.

26 июня представители НАБУ обратились за номером 102, объяснили, что обнаруженные предметы, подобные взрывоопасным. Уехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они были допущены, осмотрели, изъяли, направили на экспертизу. Что это – будь то боеприпасы или взрывчатка – покажет экспертиза. Однако действительно такая регистрация была,

– сообщил Зюбаненко.

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