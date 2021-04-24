Михаил Поплавский отметил 28-годовщину ректорства в Университете культуры

Об этом Поплавский сообщил на своей странице в Facebook.

"28 годовщина ректорства в Университете культуры! Мой второй дом, моя большая университетская семья. Спасибо всем за поздравления! Я счастлив! Люблю вас, дальше будет", – написал Михаил Поплавский.

Как известно, 21 апреля 1993 года самым молодым ректором КДИК стал его выпускник, доктор педагогических наук, профессор Михаил Поплавский.

По словам основательницы и генерального директора BRANDING &CONSULTING VVV Вилены Вороновой, Киевский национальный университет культуры и искусств КНУКиИ во время ректорства Поплавского стал настоящим брендом в сфере образования – сильным и капитализированным.

"Из студенческих рядов и до сих пор он (Михаил Поплавский, – ред.) ломал и ломает стереотипы и элиминирует клише. Новая парадигма в деле, которым занимается, – вот его цель и задача... примите искреннее почитание и признание за все таланты, самый большой среди которых – талант человечности. Я желаю Вам долгой вдохновенной жизни. Работайте и впредь в безудержном движении, чтобы не было остановки ни Вашим летам, ни Вашей деятельности. Пусть будут упругими паруса новых замыслов и мечтаний. Казацкого вам здоровья, долголетия и юношеского рвения! Потому что все только начинается", – написала Воронова.

Напомним, недавно о Михаиле Поплавском отсняли документальный фильм "Ректор: Новые времена".

Михаил Поплавский – доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, генеральный продюсер – владелец ТМ "Украинская песня года", исполнитель и популяризатор украинских песен.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 – III степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), неоднократний лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд признан "Ректором года".