По мнению Радуцкого, технических проблем с паспортами вакцинации не возникнет. Об этом он рассказал в эфире телеканала.

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Технических проблем нет, – Радуцкий о паспортах вакцинации

Глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации заверил, что украинский паспорт вакцинации будет полностью согласован правительством с Еврокомиссией, чтобы его беспрепятственно принимали пограничные органы тех стран, куда направляются украинцы.

Технических проблем не вижу. Потому что посмотрите, какие сервисы запускает наше Минцифры – "Дия", "Дия City"... Поэтому я не вижу технических проблем, чтобы наш сертификат не брался правительствами других стран. Тем более, что он делается строго в соответствии с этими правительствами,

– заявил Радуцкий.

Нардеп заявил, что в МИД есть задача, чтобы наш сертификат был имплементирован и акцептирован всеми странами, которые будут его требовать.

Радуцкий назвал основную проблему COVID-паспортов

"Я вижу только одну сложность – это очень низкие темпы вакцинации, по моему мнению. Новый министр здравоохранения взял на себя очень серьезное обязательство, что к концу лета должны быть провакцинированы 5 миллионов человек. Техническая возможность есть. Учитывая то, что уже прибыла партия Pfizer, и у министра на каждый день есть план по прибытии вакцин на территорию Украины", – пояснил Радуцкий.

Он напомнил, что согласно решению СНБО до конца года должно быть провакцинировано не менее 60% населения.

Коротко о паспортах вакцинации