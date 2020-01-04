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      Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Украинской песни года"

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      Михаил Поплавский и Олег Винник назвали дату выхода "Украинские песни года"

      Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, который сообщил о завершении карьеры певца, вместе с популярным исполнителем страны Олегом Винником объявили о старте совместного проекта. Они работают над национальной музыкальной премией "Украинская песня года", грандиозная церемония награждения которой состоится уже 12 февраля в Нацдворце искусств "Украина".

      Михаил Поплавский, который создал премию в 2004 году, решил дать ей новое дыхание, модернизировать ее, немного изменить концепцию и привлечь молодых и прогрессивных специалистов. Он уверен, что вместе с Олегом Винником они создадут новый и качественный музыкальный проект, направленный на развитие украинской музыки.

      "Мы решили восстановить проект "Украинская песня года" и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанным национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыки, стал легендой и примером для поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиоэфире", – сказал Михаил Поплавский, представляя проект.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Разом із @olegg.vynnyk презентували спільний проект - Національну музичну церемонію нагородження «Українська пісня року»! ⠀ Грандіозна подія відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна». ⠀ Любіть українське! Цінуйте українське! Підтримуйте українське! Українці, єднаймося! ⠀ #поплавський #олегвинник #українськапісняроку #ukraine #poplavskiy

      Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

      Он отметил, что команда профессионалов заканчивает работать над последними штрихами шоу, утверждает номинации, эксперты взвешенно оценивают участников. Они учитывают популярность исполнителей, которые поют на украинском языке, их востребованность не только в радиоротации и телеэфире, но и просмотры в социальных сетях, гастрольную деятельность, создание нового материала.

      "Для меня очень важно и значимо работать над этим проектом, – сказал Олег Винник. – Верю, что "Украинская песня года" станет главной и самой престижной музыкальной премией страны. Мы отметим тех артистов, которые своим творчеством несут любовь к Украине, честно создают свою музыку и с открытым сердцем дарят ее людям. Нам важно помнить о своих корнях, о том, кто мы есть, чтобы показывать достойный пример будущим поколениям".

      Олег Винник

      Он сам долго шел к успеху, гастролируя по всем городам страны и завоевывая любовь зрителя. В то время как песни его звучали чуть ли не из каждой утюга и люди знали наизусть хиты "Нино", "Волчица", "Счастье", поклонники годами не знали, кто именно поет эти песни. Олега не жаловали официальным наградами и музыкальными премиями.

      "Мне кажется, многие исполнители остаются незамеченными, недооцененными. Зрители ходят на концерты и поют песни артистов, которые не могут пробиться на телевидение. Я знаю, о чем говорю. Хочу, чтобы таких исполнителей оценили профессионалы, чтобы они выходили на большую сцену и строили успешное будущее, чтобы имена новых талантливых артистов, которых у нас много в стране, знали не только в Украине, но и в мире. Наша главная задача – показать актуальных на сегодня артистов и отметить настоящих звезд, чьи имена уже вошли в историю украинской эстрады", – сказал Винник.

      Поплавський Винник

      Над созданием шоу работает команда профессионалов. Режиссером-постановщиком является Катя Царик, которая создала клипы для многих звезд шоу-бизнеса, в том числе выступила режиссером недавнего концерта Олега Винника во Дворце спорта. Она обещает удивить зрителя нетрадиционной подачей и техническими новинками мирового уровня.

      "Для меня как для выпускницы Университета культуры большая честь и ответственность работать над этим проектом. Наша задача – создать не привычный классический концерт, а сделать акцент на модернизации, технологичности, современной картинке. Гармонично вложить все это в содержание каждой песни. Украина зарекомендовала себя на мировой арене шоу на очень высоком уровне. Большая команда уже приступила к работе, и это новый вызов для нас", – сказала Катя Царик.

      Еще один выпускник университета, успешный руководитель кампании ALIGHT Владимир Андрусишин, который работает над шоу во всем мире, отвечает за техническое наполнение концерта, световые и звуковые эффекты. Он обещает показать на украинской сцене самые впечатляющие новинки рынка.

      "Для меня принципиально важно поддерживать украинскую песню, хочется, чтобы она была мощно представлена ​​во всех сферах, чтобы было модно создавать и слушать украинскую песню, независимо от квот. Ведь она достойна того – самая мелодичная и красивая в мире. И мы доказали это беспрецедентным марафоном украинской песни "Песня объединяет нас", который вошел в Книгу рекордов Гиннеса – 110 часов 4 минуты и 30 секунд непрерывно в прямом эфире УТ-1 звучали украинские песни. Их услышали во всем мире, на всех континентах", – сказал Михаил Поплавский и пообещал, что их с Винником проект станет ежегодным.

      "Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные достижения. Это и есть моя жизненная позиция. Ведь песня – это наш генетический код, наше будущее и посыл поколением", – считает Михаил Михайлович.

      Напомним, проект "Наша песня" был создан в 2004 году. В то время почти 90% национальных радио- и телеэфиров заполнял иностранный продукт, в основном русский. Поплавский решил своими силами менять ситуацию и выводить на сцену украинских артистов. В проекте участвовали исполнители, уже популярные артисты и легенды сцены. Они представляли свое творчество в разных жанрах и стилях. Единственное неизменное условие – песня должна звучать на украинском языке.

      С годами проект развивался, становился более масштабным, расширял географию и менял название. "Украинскую песню года" Михаил Поплавский проводил в 2017 году в Варшаве. В проекте за все годы приняли участие более 3 тысяч украинских артистов.

      "Украинская песня – это генетический код нации, она вечна, как небо и солнце, в ней звучит душа украинского народа", – уверен Михаил Поплавский.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости культуры
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