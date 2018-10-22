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      Михаил Поплавский презентовал авторскую книгу "Ректор" в Кембриджском университете

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      Михаил Поплавский
      Михаил Поплавский / obozrevatel.com

      Легендарный "Юный орел" Михаил Поплавский во всемирно вузе – Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу "Ректор", которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств.

      На презентации присутствовали ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины. Об этом пишет "Обозреватель".

      В теплой и дружественной атмосфере гости, листая страницы, с восторгом слушали жизненные истории от автора.

      Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересна и доступно рассказывает об истории создания бренда – Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, потому что в ней отражены особенности становления украинской системы образования.

      По случаю этого события на своей странице в Instagram Михаил Поплавский отметил: "Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечте и смелости мечтать. О моей формуле счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! Об азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – УНИВЕРСИТЕТ, а главной общественной ролью – РЕКТОР!".

      Новинка уже получила восторженные отзывы читателей. "Я едва удержала в руках этот фолиант. Он большой и тяжелый, потому что рассказывает о большой и непростой истории ректора, его тернистом пути "от источников" до "ректорского руля"... Бренд страны – это ежедневный труд, перманентный процесс поисков и действия . Может поэтому он, Михаил Поплавский, сегодня собирает под своими знаменами всех тех, кто понимает, что сила бренда "УКРАИНА" в его эмоциональном наполнении, тех, кто ежесекундно инвестирует часть своего "Я" Родине, отправляя часть своего ресурса в общий репозиторий энергий , откуда черпает и будет черпать силы большая страна и великий народ", – оценила книгу брендмейкер Вилена Воронова в своей рецензии на "Ректора".

      Книга "Ректор" заняла почетное место в библиотеке Кембриджского университета.

      Теги: Новости Украины Новости культуры Книги Михаил Поплавский
      Источник: 24 Канал
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