Для организации обороны есть еще около 5 часов. Об этом сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
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Прорыв врага был зафиксирован со стороны Каховки Херсонской области.
Прямая команда – готовиться к круговой обороне города. Сейчас мобилизуем все силы военных по периметру, где работает тяжелая артиллерия,
говорит Виталий Ким.
Также глава облгосадминистрации предлагает строить баррикады. Так город не позволит оккупантам зайти в конкретные районы города.