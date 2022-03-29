Митинги прошли в Милане, Нью-Йорке, Чикаго, Кракове, Хельсинках, Мюнхене и других иностранных городах.

К теме Украинские воины удерживают Чернигов и сдерживают продвижение оккупантов в направлении Киева

Люди несли с собой плакаты с надписями "Чернигов остается сильным", "Чернигов, мы с тобой", "Остановите войну", "Спасите Чернигов и Мариуполь".

Напомним, с начала войны наши защитники удерживают Чернигов и удерживают продвижение россиян в сторону Киева.