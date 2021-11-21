Протесты в Риме
Согласно оценкам полиции Рима, в районе античной арены Circus Maximus собралось около 4 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги "Свобода!" и "нет COVID-сертификатам".
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С наступлением темноты митингующие светили фонариками и файерами. Сбор закончился импровизированным концертом певца Джузеппе Повиа, который присоединился к протесту.
В Риме антивакцинаторы вышли на протест / Фото ANSA
Протесты в Милане
В Милане правоохранители не дали собраться антивакцинаторам на площади Piazza Fontana, как планировали организаторы. Людей просили расходиться, а у самых возмущенных проверяли документы. Несколько митингующих пытались прорваться через барьеры другим путем, но им помешали.
В итоге правоохранители:
- идентифицировали 257 человек;
- выписали 49 штрафов за блокировку улиц;
- 2 – за сопротивление представителям органов
В Милане антивакцинаторы вышли на протест / Фото Corriere della Sera