Протесты в Риме

Согласно оценкам полиции Рима, в районе античной арены Circus Maximus собралось около 4 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги "Свобода!" и "нет COVID-сертификатам".

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С наступлением темноты митингующие светили фонариками и файерами. Сбор закончился импровизированным концертом певца Джузеппе Повиа, который присоединился к протесту.



В Риме антивакцинаторы вышли на протест / Фото ANSA

Протесты в Милане

В Милане правоохранители не дали собраться антивакцинаторам на площади Piazza Fontana, как планировали организаторы. Людей просили расходиться, а у самых возмущенных проверяли документы. Несколько митингующих пытались прорваться через барьеры другим путем, но им помешали.

В итоге правоохранители:

идентифицировали 257 человек;

выписали 49 штрафов за блокировку улиц;

2 – за сопротивление представителям органов

Обратите внимание! Этот митинг в Милане стал самым маленьким из предыдущих. Там присутствовало несколько сотен человек, тогда как на некоторых предыдущих находилось до 10 тысяч.



В Милане антивакцинаторы вышли на протест / Фото Corriere della Sera