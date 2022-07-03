Об этом Бренсон рассказал в интервью в эфире всеукраинского телемарафона. Его британец записал во время своего визита в Киев 29 июня.

Ранее Миллиардер Бренсон заинтересовался возобновлением аэропорта "Антонов" в Гостомеле и новой "Мрии"

По капле поставлять оружие нет смысла

Очевидно, все, что они делали до сих пор, было немного поздно. Как, например, пытаясь сказать, что когда-нибудь Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу, что Украина может вступить в НАТО. Это немного поздно,

– заметил Бренсон.

Миллиардер подчеркнул, что сделал выводы из своего визита в Украину. Он намерен сказать западным странам, что снабжать оружием по капле нет смысла. В течение следующих 3 месяцев ВСУ должны получить столько же оружия, сколько сейчас в России.

Важно! По мнению Бренсона, есть такие страны, с которыми необходимо разговаривать, чтобы они увеличили поставки вооружения.

Мир должен был сбросить шляпу перед Украиной, – Бренсон

Это уже третий визит Бренсона в Украину. Бизнесмен отметил, что для него честь каждый раз встречаться с украинцами.

Если бы у мира была шляпа, то он должен был бы ее снять перед украинцами. Потому что это невероятно, чего достигла Украина вопреки всем ужасным обстоятельствам,

– подчеркнул Бренсон.

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Бренсон посетил Украину: что известно

29 июня британский миллиардер прибыл в Украину и посетил уничтоженный оккупантами Гостомель.

В городе британец заинтересовался возможностями предприятия "Антонов" и восстановлением легендарной "Мрии".

Также британский миллиардер провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Бренсон выразил уверенность, что страны НАТО должны намного больше помогать Украине.

Смотрите видео о визите Бренсона в Украину: