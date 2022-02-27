В частности, такое мнение высказал миллиардер Джордж Сорос. Он опубликовал соответствующий твит на своей странице.

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"Отважные украинцы сейчас на передовой и рискуют своей жизнью во время нападения, напоминающего мне осаду Будапешта 1944 года и осаду Сараево 1993 года", — заметил Сорос.

Американский финансист отметил, что сейчас очень важно, чтобы США, Канада, Европейский Союз и Великобритания, а также другие страны поддержали Украину во время угрозы.

Действия Путина являются прямым покушением на суверенитет всех государств, когда-то бывших в Советском Союзе и за его пределами,

– подчеркнул Сорос.

Он добавил, что Россия очевидно нарушает Устав Организации Объединенных Наций. Следовательно, должна понести ответственность.

Сорос убежден, что если позволить Путину добиться успеха, то весь мир получит послание, что нации можно создавать и распускать грубой силой.

"Мы должны #StandWithUkraine, как они стоят за нас", – добавил миллиардер.

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