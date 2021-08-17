Тепер Антикорупційний суд подумав і вирішив конфіскувати у нардепа 1 мільйон 200 тисяч гривень "доходу". Кива отримав його корупційним шляхом зі своєї золотої жили.

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Що відомо про жомову яму Киви

Мовиться про Кивину жомову яму, яка приносила йому стільки доходу, скільки нікому і ніколи не приносила та не приноситиме. Це та сама яма, яка, як з'ясували журналісти, розташована у Полтавській області.

Її орендувала фірма зі Львова, засновник якої живе на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Навіть не варто бути слідчим, аби зрозуміти, що жоден з цих людей та фірм не міг платити Киві по 100 тисяч на місяць за оренду бур'янів на Полтавщині.

Тож колегія суддів Вищого антикорупційного суду повністю задовольнила позовні вимоги прокурора САП та зобов'язала Киву віддати у державний бюджет той самий "необґрунтований дохід" в розмірі 1 252 236 гривень.

Нардепа нічого не врятує

Не врятує від конфіскації Киву і те, що він не є власником об'єкту нерухомості (жомової ями) та не має прав щодо володіння, користування та розпорядження ним.

Але оскільки саме він передав яму в оренду "суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності", тому саме йому тепер за це і відповідати.

Розслідування журналістів про жомову яму Киви: дивіться відео Bihus.Info

Звісно Кива ще може подати апеляцію. Це є його законним правом. Утім, найімовірніше, бюджет таки поповниться Кивиним жомовим мільйончиком. І тут як ніколи скажеш "дякую" за те, що гроші не пахнуть.

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Найприємніше – це те, що Кива перший, хто попав під процедуру цивільної конфіскації, яку запровадили ще у 2019 році, але, сподіваюсь, не останній.

Якщо вам цікаво, чи видав нардеп через це якийсь новий перл, то ні. Певно, був зайнятий важливішими справами об'єднанням двох, а може і трьох "братніх" народів.



Бюджет України поповниться мільйоном Киви / Фото пресслужби ОПЗЖ

Загалом у мене останнім часом складається таке враження, що Кива працює з коучем з питань особистого росту, яка порадила йому візуалізувати свої бажання. Він і кричить на кожному кутку: то про те, що він наступний президент, то про те, що наступного разу вони з партією стануть владою.

Податок на "сумнівні доходи"

А поки Кива озброївся молотком, цвяхами, скотчем і суперклеєм та намагається склепати щось на кшталт Радянського Союзу. В Міністерстві фінансів надихнулись історією нардепа і вирішили, чому б не ввести податок на "сумнівні доходи".

Законопроєкт, який запроваджує механізм оподаткування тих доходів українців, джерела походження яких вони не зможуть пояснити, вже скоро потрапить під купол. Якщо документ підтримають нардепи, податкова зможе зіставляти реальний спосіб життя фізичних осіб з наявною інформацією про отримані ними доходи і сплачених з цих доходів податків.

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Наприклад, якщо людина отримує тільки мінімалку, але купує дорогий автомобіль і не зможе пояснити походження грошей на покупку, їй доведеться заплатити податок у розмірі 18% ПДФО і 1,5% військового збору з суми, яку він витратив на цю покупку.