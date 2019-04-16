12:02
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Миллион от "Лото-Забава" выиграла семья из Запорожской области

      Новая тема 81 Читати новину українською

      "Клуба Миллионеров "М.С.Л." пополнился новым победителем. Им стала Светлана Громовая из Запорожской области.

      Счастливый билет она приобрела 13 февраля и именно этот день, убеждена Светлана, принес удачу – выигрыш в миллион гривен.

      "Ощущение, когда выиграла – шок. Сразу не поняла, но когда назвали город, что это Запорожская область, мой номер билета – я как раз смотрела эфир, зачеркивала цифры, а муж на улице был. Подбежала и говорю мужу: я выиграла", – рассказала миллионер "Лото-Забава" Светлана Громовая.

      "Сначала не поверил, а потом на нее посмотрел – точно выиграла", – сказал муж победительницы "Лото-Забава" Николай Громов.

      Светлана – заядлый поклонник "Лото-Забава", играет уже 17 лет. За это время женщина неоднократно получала денежные призы и бытовую технику. Муж хобби жены всегда поддерживал. Теперь на выигранные деньги супруги планируют приобрести жилье для детей и отправиться в путешествие. Кроме основного приза, победителей ожидал дополнительный подарок – подарочная программа "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.".

      Лимузин, личный фотограф и множество развлечений, среди которых – экскурсии по городу, статусные рестораны, спа-салон, персональная фотосессия и изюминка – боулинг с ведущими "Лото-Забава". В двух раундах этих соревнований команда "Клуба Миллионеров "М.С.Л." уверенно выиграла у "Ведущих "Лото-Забава". Новоиспеченная миллионерша признается, что победа и подарки стали еще большим стимулом продолжать играть в "Лото-Забава".

      "Буду играть еще, конечно, и родственники. Теперь многие будут играть у нас там. Знакомые не верили, теперь все начали играть", – отметила миллионер "Лото-Забава" Светлана Громовая.

      В том же тираже, когда Светлана получила заветный чек, в Украине появился новый, уже 324-й миллионер "Лото-Забава".

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      23521
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      сегодня , 12:00 Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      Артем Овдієнко 13
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 11:07 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 23521
      Уже как дома: почему эсминец ВМС США снова вошел в Черное море?
      сегодня , 08:40 Уже как дома: почему эсминец ВМС США снова вошел в Черное море?
      Злой Одессит 1470
      Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      15 апреля , 23:46 Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери
      1790
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 апреля , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 1354
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук