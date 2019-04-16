Миллион от "Лото-Забава" выиграла семья из Запорожской области

"Клуба Миллионеров "М.С.Л." пополнился новым победителем. Им стала Светлана Громовая из Запорожской области.

Счастливый билет она приобрела 13 февраля и именно этот день, убеждена Светлана, принес удачу – выигрыш в миллион гривен.

"Ощущение, когда выиграла – шок. Сразу не поняла, но когда назвали город, что это Запорожская область, мой номер билета – я как раз смотрела эфир, зачеркивала цифры, а муж на улице был. Подбежала и говорю мужу: я выиграла", – рассказала миллионер "Лото-Забава" Светлана Громовая.

"Сначала не поверил, а потом на нее посмотрел – точно выиграла", – сказал муж победительницы "Лото-Забава" Николай Громов.

Светлана – заядлый поклонник "Лото-Забава", играет уже 17 лет. За это время женщина неоднократно получала денежные призы и бытовую технику. Муж хобби жены всегда поддерживал. Теперь на выигранные деньги супруги планируют приобрести жилье для детей и отправиться в путешествие. Кроме основного приза, победителей ожидал дополнительный подарок – подарочная программа "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.".

Лимузин, личный фотограф и множество развлечений, среди которых – экскурсии по городу, статусные рестораны, спа-салон, персональная фотосессия и изюминка – боулинг с ведущими "Лото-Забава". В двух раундах этих соревнований команда "Клуба Миллионеров "М.С.Л." уверенно выиграла у "Ведущих "Лото-Забава". Новоиспеченная миллионерша признается, что победа и подарки стали еще большим стимулом продолжать играть в "Лото-Забава".

"Буду играть еще, конечно, и родственники. Теперь многие будут играть у нас там. Знакомые не верили, теперь все начали играть", – отметила миллионер "Лото-Забава" Светлана Громовая.

В том же тираже, когда Светлана получила заветный чек, в Украине появился новый, уже 324-й миллионер "Лото-Забава".