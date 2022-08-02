Злоумышленники распространяли через интернет дезинформацию. В частности, о высшем военно-политическом руководстве страны. По словам источников 24 канала в СБУ, к делу причастна "Евросолидарность.

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Разгоняли фейки о конфликте Залужного с ОП

Недавно участники ботофермы разгоняли контент о якобы конфликте между руководством Офиса Президента и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, проводили кампанию по дискредитации первой леди Елены Зеленской.

Дельцы привлекли более 1 миллиона собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей.

российский след

Пропагандистские "мощности" ботофермы использовали и представители российских спецслужб. Через ботов они распространяли фейки о ситуации с фронта и проводили другие информационные диверсии.

Руководителем преступной группы тоже оказался гражданин россии. Он жил в Киеве и позиционировал себя как "политический эксперт". Следствие установило, что он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из украинских политсил.

россиянин все время коммуницировал с действующим народным депутатом, который входит в близкое окружение бывшего руководства нашего государства. Правоохранители установили, российский "политтехнолог" создал специальное программное обеспечение. Таким образом можно было управлять большим количеством анонимных аккаунтов в популярных соцсетях.