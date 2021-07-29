Председатель комиссии Тимофей Милованов с ним не согласился. Из-за этого у него с экс-министром финансов, которого не допустили к отбору, вспыхнула ссора.

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Милованов обвинил Данилюка в политическом пиаре.

Перепалка в эфире 24 канала: видео

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Данилюк считает, что отбор председателя Бюро экономической безопасности – это ответственность именно Тимофея Милованова.

"Твоя ответственность будет в том, что этот орган возглавит человек, который будет полностью контролируемым и будет давить на бизнес. Ты воспитывал людей с экономическим образованием. Что они будут делать? Наблюдать, как люди будут уничтожать экономику? Зачем это делать", – сказал Данилюк.

Милованов заверил, что никаких манипуляций не было.

"Я тебя очень уважаю, жаль, что так произошло и ты не прошел, но прошли некоторые сильные люди. Ты на меня сердишься и оскорблен, ведь не прошел по документам. Действительно, это сложная ситуация. Я бы на твоем месте тоже подозревал, что это политическое решение. Однако я и все члены комиссии стараемся соблюдать закон", – ответил ему глава комиссии.

Милованов пояснил, что для этого сам настоял на том, что тестирование должно быть только электронное. Также будет практическое задание, несмотря на то, что его пытались сбить.

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Спикеры периодически перебивали друг друга

"Этот факт, что я закончил университет Индианы. Диплом ты видел и очень хорошо об этом знаешь. Он также есть на сайте университета вместе с вице-президентом, нобелевскими лауреатами – они в ряд стоят", – перебил Милованова Данилюк.

В то же время председатель комиссии попросил дать ему возможность высказаться.

Я понимаю, что это обидно, но можно я скажу? Александр, имей совесть, дай я тоже скажу. Это не только твой подиум, ты ведешь свой политический пиар,

– заявил Милованов.

"Я не вымахивался и не кричал, что это политическая ангажированность, когда от меня требовали диплом", – добавил он.

Важно! Бюро экономической безопасности – это новый аналитический орган. Его создали для расследования экономических преступлений против Украины. Также БЭБ будет бороться с олигархами. Стоит заметить, что раньше это было обязанностью налоговой милиции, Службы безопасности и Нацполиции. Однако полномочия решили разделить.