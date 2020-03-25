Милованов объяснил, как может сократиться ВВП Украины из-за карантина

Из-за пандемии коронавируса даже в странах с развитой экономикой прогнозируют замедление роста ВВП на 2-3%. Последствия кризиса для Украины могут быть гораздо серьезнее.

Чего ожидать украинцам – в программе "Что это было" рассказал эксминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Обратите внимание Как мировой кризис изменит Украину и мир

"Представим, что украинская экономика из-за карантина останавливается на 1 месяц. Это – это 1/12 ВВП. Это примерно, очень упрощенно. Конечно, если мы сейчас не проведем посевную, то будет не 1/12, а просто урожая не будет", – отметил он.

Так вот, предположим, что где-то половину бизнесов остановили, а половина работает. Тогда это 1/24 только за месяц остановки. А это – это 4%,

– пояснил Милованов.

Отметим, что по прогнозам Bloomberg, из-за пандемии коронавируса мировая экономика может потерять сумму, равную двум ВВП России. Это минус 3% или 2,7 триллиона долларов.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.