Украинские защитники ежедневно тщательно исследуют тактику оккупантов, чтобы лучше понимать, как нанести им максимальные потери. Именно поэтому очень важно фиксировать все действия врагов как можно чаще.

К теме Федоров рассказал, как украинцы помогают ВСУ: с каждой квартиры снимали вражескую технику

Кадры в еВраг нужно отправлять как можно чаще

В Минцифре рассказали, что кадры о перемещении оккупантов нужно присылать через чатбот еВраг как можно чаще.

Если видите оккупантов на горизонте, из окна или даже на камерах видеонаблюдения – присылайте информацию в чатбот еВраг так часто, насколько это возможно. Наша команда оперативно ее обработает и передаст ВСУ,

говорится в сообщении.

Важно регулярно фиксировать:

Геолокацию захватчиков;

Изменение количества техники или войск;

Направление движения противников.

Обратите внимание, что перед тем, как снимать оккупантов на смартфон, необходимо убедиться в собственной безопасности.

Интересно ! Чатботом есть еВраг уже воспользовались более 247 тысяч человек. Эта цифра увеличивается каждый день. В Минцифре отметили, что это означает, что все большее количество украинцев становятся тайными агентами защитников и приближают Украину к победе над оккупантами.



Что можно и нельзя показывать и удерживать во время войны / Инфографика 24 канала