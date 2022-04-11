Украинские защитники ежедневно тщательно исследуют тактику оккупантов, чтобы лучше понимать, как нанести им максимальные потери. Именно поэтому очень важно фиксировать все действия врагов как можно чаще.
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Кадры в еВраг нужно отправлять как можно чаще
В Минцифре рассказали, что кадры о перемещении оккупантов нужно присылать через чатбот еВраг как можно чаще.
Если видите оккупантов на горизонте, из окна или даже на камерах видеонаблюдения – присылайте информацию в чатбот еВраг так часто, насколько это возможно. Наша команда оперативно ее обработает и передаст ВСУ,
говорится в сообщении.
Важно регулярно фиксировать:
- Геолокацию захватчиков;
- Изменение количества техники или войск;
- Направление движения противников.
Обратите внимание, что перед тем, как снимать оккупантов на смартфон, необходимо убедиться в собственной безопасности.
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