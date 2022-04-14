Карту удалось создать благодаря данным курьерской службы. Именно той, с помощью которой оккупанты отправляли домой стиральные машинки и одежду.

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После отступления из Киевской области, мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русских Курска и Железногорска и других пограничных городов. На этой карте доступна полная информация о российской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное,

– рассказал министр Михаил Федоров.

Он добавил, что карта будет обновляться. С ней можно ознакомиться – по ссылке.

Заметим, на карте видно, что мародеры это жители не только богом забытых деревень, но и Москвы и Санкт-Петербурга. Вес некоторых посылок составил несколько тонн. Получателями в основном были жены.

Кстати, среди мародеров есть рядовые солдаты, старшины и прапорщики.

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