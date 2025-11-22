Украина объявила Миндича и Цукермана в международный розыск
- Тимур Миндич и Александр Цукерман объявлены в международный розыск в связи с коррупционным скандалом в сфере энергетики.
- С 22 ноября их профили отображаются в базе МВД как лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования.
Фигурантов коррупционного скандала в сфере энергетики Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в розыск. Дата исчезновения бизнесменов – 20 ноября 2025 года.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные базы Министерства внутренних дел Украины.
Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами
Что известно об объявлении в розыск Миндича и Цукермана?
С 22 ноября профили подозреваемых отображаются в разделе "Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Даты исчезновения – 20 ноября 2025 года.
Профиль Александра Цукермана в базе МВД / Скриншот 24 Канала
Профиль Тимура Миндича в базе МВД / Скриншот 24 Канала
В чем обвиняют Тимура Миндича и Александра Цукермана?
Напомним, что 13 ноября Президент Украины ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана из-за подозрений в "отмывании" денег по делу о хищении в Энергоатоме.
Расследователи обнаружили, что фигуранты обладают значительными активами, которые превышают их официальные доходы. В частности, семья Миндичей имеет в собственности значительное количество недвижимости в Киеве, а другие фигуранты покупали дорогие активы, часто через связанных лиц или компании.
Ранее в НАБУ говорили, что работают над юридическими процедурами для объявления фигурантов в розыск, что потребовало "некоторого времени".