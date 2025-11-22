Україна оголосила Міндіча та Цукермана в міжнародний розшук
- Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголошено в міжнародний розшук у зв'язку з корупційним скандалом у сфері енергетики.
- З 22 листопада їхні профілі відображаються в базі МВС як особи, що переховуються від органів досудового розслідування.
Фігурантів корупційного скандалу у сфері енергетики Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук. Дата зникнення бізнесменів – 20 листопада 2025 року.
Про це пише 24 Канал із посиланням на дані бази Міністерства внутрішніх справ України.
Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами
Що відомо про оголошення в розшук Міндіча і Цукермана?
З 22 листопада профілі підозрюваних відображаються у розділі "Особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Дати зникнення – 20 листопада 2025 року.
Профіль Олександра Цукермана в базі МВС / Скриншот 24 Каналу
Профіль Тимура Міндіча в базі МВС / Скриншот 24 Каналу
У чому звинувачують Тимура Міндіча та Олександра Цукермана?
Нагадаємо, що 13 листопада Президент України запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі.
Розслідувачі виявили, що фігуранти володіють значними активами, які перевищують їхні офіційні доходи. Зокрема, сім'я Міндічів має у власності значну кількість нерухомості в Києві, а інші фігуранти купували дорогі активи, часто через пов'язаних осіб або компанії.
Раніше у НАБУ казали, що працюють над юридичними процедурами для оголошення фігурантів у розшук, що потребувало "деякого часу".