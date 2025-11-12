Миндич выехал из Украины на законных основаниях, – Госпогранслужба
- Тимур Миндич, обвиняемый в коррупции, выехал из Украины на законных основаниях со всеми необходимыми документами.
- Госпогранслужба подтвердила законность пересечения границы и отсутствие ограничений на выезд Миндича.
Тимур Миндич, который фигурирует в деле о масштабной коррупции в энергетике, выехал из Украины на законных основаниях. Все необходимые документы для пересечения границы он имел.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Что говорят пограничники о выезде Миндича за границу?
В ГПСУ отметили, что провели собственное служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы.
По результатам проверки отметим, что пересечение границы этим гражданином происходило законно. Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства,
– отметили пограничники.
Госпогранслужба отметила, что все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Кроме того, в отношении Миндича не устанавливали ограничений о запрете выезда из Украины.
"Также Государственная пограничная служба Украины не получала от любого правоохранительного органа поручений, которыми бы должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, о запрете ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы", – говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что обеспечивали и продолжают обеспечивать меры пограничного контроля при оформлении граждан в пунктах пропуска в соответствии с определенными Правилами и предоставленными полномочиями.
Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 Канала ни опроверг, ни опроверг пересечение границы Тимуром Миндичем.
Чому Міндіч утік з України?
"Українська правда" 10 листопада повідомила, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95". Сам бізнесмен виїхав з України за кілька годин до цього.
Згодом у НАБУ і САП повідомили, що Міндіч є фігурантом масштабної корупційної схеми в українській енергетиці. Бізнесмен на плівках, які отримали правоохоронці, мав прізвисько "Карлсон".
З плівок, які оприлюднило НАБУ, стало відомо, що "Карлсон" був керівником злочинного угруповання та контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані від партнерів Енергоатому кошти. Окрім цього, Міндіч мав вплив на посадовців центральних органів влади.
Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк писав, що Тимур Міндіч, імовірно, вже перебуває в Ізраїлі. Зокрема, його помітили у місті Тель-Авів. Наразі офіційної інформації про це немає.
Также стало известно, что Кабмин 12 ноября подал обращение в СНБО относительно введения санкций против Тимура Миндича. Зеленский заявил, что подпишет указ об этих санкциях.