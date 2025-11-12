Миндич выехал из Украины на законных основаниях, – Госпогранслужба

Тимур Миндич, который фигурирует в деле о масштабной коррупции в энергетике, выехал из Украины на законных основаниях. Все необходимые документы для пересечения границы он имел.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Что говорят пограничники о выезде Миндича за границу?

В ГПСУ отметили, что провели собственное служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы.

По результатам проверки отметим, что пересечение границы этим гражданином происходило законно. Он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства,

– отметили пограничники.

Госпогранслужба отметила, что все документы, которые дают право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии. Кроме того, в отношении Миндича не устанавливали ограничений о запрете выезда из Украины.

"Также Государственная пограничная служба Украины не получала от любого правоохранительного органа поручений, которыми бы должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, о запрете ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что обеспечивали и продолжают обеспечивать меры пограничного контроля при оформлении граждан в пунктах пропуска в соответствии с определенными Правилами и предоставленными полномочиями.

Ранее представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии 24 Канала ни опроверг, ни опроверг пересечение границы Тимуром Миндичем.

Чому Міндіч утік з України?