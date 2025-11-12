Міндіч виїхав з України на законних підставах, – Держприкордонслужба

Тимур Міндіч, який фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, виїхав з України на законних підставах. Усі необхідні документи для перетину кордону він мав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Що кажуть прикордонники про виїзд Міндіча за кордон?

У ДПСУ зазначили, що провели власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону.

За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону цим громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства,

– зазначили прикордонники.

Держприкордонслужба наголосила, що всі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окрім того, стосовно Міндіча не встановлювали обмежень про заборону виїзду з України.

"Також Державна прикордонна служба України не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", – мовиться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що забезпечували та продовжують забезпечувати заходи прикордонного контролю під час оформлення громадян в пунктах пропуску відповідно до визначених Правил та наданих повноважень.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 Каналу ані спростував, ані заперечив перетин кордону Тимуром Міндічем.