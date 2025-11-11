Миндич выехал из Украины по собственному паспорту: СМИ объяснили, как это могло произойти

10 ноября НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу. Однако самого бизнесмена не было. По данным СМИ, он сбежал из страны накануне.

Совладелец "Квартала 95" сумел выехать за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставили индексы задержки на границе. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Как Миндич выехал из Украины?

Отмечается, что бизнесмен выехал из страны по собственному паспорту без каких-либо препятствий.

Собеседники издания объяснили, что если нужно задержать человека на границе, следственные органы – в этом случае НАБУ – должны выставить специальные отметки в базе данных. Например, индекс "В" означает, что пограничники должны проверить документы и дождаться прибытия следователей для возможного задержания. Однако в отношении Миндича таких отметок не было, поэтому он спокойно пересек границу.

К слову, побег Миндича в Госпогранслужбе тоже прокомментировали. Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что он не имеет информации о выезде бизнесмена за границу. Также он добавил, что не имеет права разглашать данные о пересечении границы третьими лицами.

Что известно о деле Миндича?