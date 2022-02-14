Об этом сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook. При этом уточняется, что заявки, поданные до 21 февраля на тестирование в Автоматизированной системе "Мортест" (АСТ), будут рассмотрены в общем порядке.

"Переход исключительно на CES-тестирование изначально был нашим ключевым приоритетом. Однако принимая во внимание реакцию отрасли, в ноябре 2021 года мы приняли консенсусное решение — внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубков.

"После успешного прохождения тестового периода, по словам министра, было принято решение о полном переходе на CES-тестирование, поскольку эта система исключает коррупционные риски. К сожалению, мы не можем так сказать о тесте АСТ", – добавил Кубраков.

Система компьютерного тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0 является разработкой норвежской компании Seagull Maritime AS, которую уже более 25 лет используют более 350 компаний в мире.

Норвежский CES-тест состоит примерно из 6500 вопросов, на которые даются множественные варианты ответа. Все вопросы и ответы отвечают стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, принятой в 1978 году.

Сейчас в Украине на базе CES было проведено уже 188 экзаменов, из которых 118 моряков сдали успешно.

По информации Министерства, с 1 февраля в сервисных центрах "Морречсервиса" можно пройти пробный CES-тест, причем количество прохождений теста не ограничено, а результаты формируются автоматически сразу после его завершения. Этой услугой воспользовались уже 24 моряка.

Напомним, необходимость внедрения международной системы компьютерного тестирования возникла после того, как в прошлом году СБУ разоблачила крупную коррупционную сеть по требованию у моряков больших сумм за прохождение тестирования. В сети входили чиновники Государственной службы морского и речного транспорта и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. За сдачу экзаменов моряков заставляли платить до 8 000 долларов. Коррупционная схема ежегодно приносила ее участникам около 150 миллионов долларов.