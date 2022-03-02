Среди адресантов писем – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма: Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA), Международный Совет Аэропортов (ACI), Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), Международный союз железных дорог (UIC), Международная организация гражданской авиации (ICAO), Министерство транспорта Великобритании, Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), Дунайская комиссия, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Федеральное авиационное управление США, Международный транспортный форум (ITF).

В Мининфраструктуре напомнили, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие.

Великобритания и Канада закрыли свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для России, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей,

– рассказали в ведомстве.

Также к блокированию страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из и в РФ.

Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта,

– отметили в Мининфраструктуры.

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