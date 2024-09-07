В разговоре с 24 Каналом политолог Владимир Фесенко предположил, какие задачи может выполнять Министерство возвращения украинцев. Он отметил, что ранее в Украине эта функция была возложена на Министерство иностранных дел. Речь шла о диаспоре, которая сформировалась еще до и после Второй мировой войны, но сейчас новая диаспора.

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Что должно делать Министерство возвращения украинцев

По некоторым оценкам, сейчас около 7,5 миллиона украинцев находятся за рубежом, но это вместе с теми, кто выехал до полномасштабного вторжения. Для Украины новая диаспора и риски связанные с тем, что эти люди могут остаться, это вызов. В частности, экономический, потому что нам для послевоенного восстановления понадобятся трудовые ресурсы.

Важно! Украинцы стали жизненно важной экономической силой в разных европейских странах, в частности в Польше. Согласно недавнему исследованию Deloitte, примерно 80% их дохода составляют заработные платы.

Также есть демографическая проблема. Большая часть тех, кто уехал во время войны, это женщины и дети. Руководительница института демографии Украины Элла Либанова постоянно бьет тревогу, что демографические тенденции критические, а сейчас вообще есть риск демографического кризиса.

После войны вопрос возвращения украинцев будет более актуальным, но начинать работу надо сейчас. С этими людьми надо коммуницировать, но сейчас нет органа, который занимается взаимодействием с этими людьми,

– сказал Фесенко.

Правительство должно четко сформулировать задачи для нового ведомства. Когда закончатся боевые действия, то тогда фронт робот будет существенно расширен. Однако сейчас надо четко определить, сколько и где наших граждан за рубежом. Приблизительная статистика есть, но нужно создавать базы данных, создать коммуникацию с этими людьми через социальные сети, привлечь новые цифровые инструменты.

Новое министерство должно сформировать связи с диаспорой, а дальше постепенно их возвращать. Ведь стимулы есть, например, люди живут в Польше, а за медицинскими услугами едут в Украину,

– отметил политолог.

По его словам, надо сформировать пакет предложений, чтобы люди знали, что они могут вернуться в Украину и будет куда возвращаться. Если люди будут знать об этом, то количество желающих вернуться будет больше, чем сейчас ожидается.