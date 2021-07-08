Такое мнение высказал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк на своей странице в Facebook.

В своем недавнем интервью министр общин и территорий Алексей Чернышов фактически прямо признал, что поддерживает киевского городского главу Виталия Кличко. По его словам, он находится "в постоянном контакте" с руководителем Ассоциации городов Украины. Причем, Чернышов тут же заявил, что слухи о его назначении главой КГГА не соответствуют действительности. Мало того, он не пойдет, даже если ему поступит такое предложение. То есть министр с мэром настолько близки, что первый ради второго готов пойти наперекор Банковой,

– сообщил Миселюк.

По его словам, тесное общение между Алексеем Чернышовым и Виталием Кличко длится уже более двух лет.

"При этом министр постоянно принимает участие в заседаниях Ассоциации городов Украины под председательством столичного городского главы. Эта дружба двух политиков тянется с тех пор, как Чернышов занимал пост главы Киевской облгосадминистрации. Еще тогда, в конце 2019, он щедро сыпал комплименты Кличко, нахваливая его планы по созданию Киевской агломерации и называя их "достойным мировым примером". А городской глава тогда же рассказывал, что вместе с Чернышовым они смогут "преодолеть сложные вызовы", – напомнил политолог.

Миселюк считает, что со стороны киевского градоначальника такая дружба оправдана желанием сохранить "не только выборный, но и административный пост, чтобы и дальше единолично контролировать все финансовые потоки столицы".

"Как мы видим, "сложные вызовы" друзья совместно преодолевают до сих пор. Что в принципе оправдано для Кличко, желающего сохранить не только выборный, но и административный пост", – отметил Миселюк.

Но это совершенно недопустимо для Чернышова, являющегося членом Кабинета министров и обязанного думать в первую очередь о государственных интересах, а не личной выгоде своих друзей,

– написал эксперт.