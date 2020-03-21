Министр экономики Петрашко подал "пустую" декаларацию и "забыл" о квартире в Москве

Игорь Петрашко в день своего назначения 17 марта подал декларацию кандидата на пост министра экономики. Правда декларация оказалась полупустой, и в ней абсолютно отсутствует информация об автомобиле, деньгах или доходах чиновника.

Более того, Петрашко "забыл" задекларировать элитный коттедж под Киевом и квартиру в Москве, говорится в расследовании проекта "Схемы".

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Единственное, что указано в декларации Петрашко – квартира в Киеве на 90 квадратных метров, а также российское гражданство его жены Светланы. К слову, у них двое детей – Матвей и Максим.

Впрочем, если полистать декларацию министра экономики немного вниз, то начинается самое интересное – ничего. Там абсолютно отсутствует информация о любой другой недвижимости, машине Петрашко или даже его зарплате на предыдущем месте работы.

Журналисты выяснили, что жена министра владеет квартирой в Москве на 109 квадратов. Ее стоимость составляет более 18 миллионов рублей или свыше 6 миллионов гривен.

Кроме того, согласно реестру МВД, в собственности Петрашко находятся сразу два внедорожника:

Suzuki Vitara S 2016 года выпуска – стоимость от 14 тысяч долларов или почти 400 тысяч гривен;

Land Rover Range Rover Sport 2017 года выпуска – от 60 тысяч долларов или свыше 1 миллиона 600 тысяч гривен.

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Сам Петрашко пояснил, что до вступления в должность ему обязательно нужно было подать декларацию, но нормально заполнить ее у него не было времени.

Я подал без наполнения, потому что вы же понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно. Сейчас собираю и надеюсь к установленному законом сроку подать исправленную декларацию,

– сказал министр.

Какая ответственность может быть за такую халатность?Пока у министра есть 7-дневный срок, на протяжении которого можно внести изменения в уже поданную декларацию. То есть законно он может повносить все, о чем "забыл", до 24 марта.



Позже уже наступает уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации. За это Петрашко может отделаться штрафом в 42,5 тысячи гривен, а может и загреметь за решетку на срок до 2 лет.