RAB-модель, основанная на практике европейских стран, должна определять норму доходности на уровне WACC с перерасчетом раз в год, или перед началом регуляторного периода.

Министерство энергетики обратилось к НКРЕКП с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирования на распределение электроэнергии по европейской методологии по наработке Экспертного совета Министерства. Об этом пишет в своем блоге Сергей Чех, член Экспертного совета Министерства энергетики.

Сергей Чех отметил, что Экспертный совет при Министерстве энергетики Украины на своем заседании 21 июля пришел к выводу о том, что Украина требует внедрения RAB-регулирования для операторов системы распределения электроэнергии по европейскому образцу, что предполагает единую базу активов и ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC). RAB-модель, основанная на практике европейских стран, должна определять норму доходности на уровне WACC с перерасчетом раз в год, или перед началом регуляторного периода.

"Энергетические эксперты, участники рынка и потенциальные инвесторы убеждены, что положительными последствиями обновления инфраструктуры электросетей от внедрения модели RAB-регулирования по европейскому образцу станет существенное улучшение уровня качества, надежности и бесперебойности электроснабжения всех потребителей; облегчение присоединения к сетям; рост инвестиционной привлекательности страны; удешевление услуг по распределению электроэнергии благодаря существенному снижению потерь в сетях", – подчеркнул Сергей Чех.

Эксперт пишет, что эти выводы были направлены Министерством энергетики в НКРЕКП с предложением вынести на широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных стейкхолдеров и участников рынка внедрение именно европейской модели стимулирующего тарифа.

Вместе с тем, Сергей Чех подчеркивает, что проект модели перехода на стимулирующее регулирование, предложенный НКРЕКП, отличается от европейской практики и не создает инвестиционную привлекательность для электроэнергетики. Регулятор предлагает разделить базы активов облэнерго и начислять на них разные ставки возврата инвестиций: низкую на "старую" базу и несколько выше на "новую". Также предлагается возврат инвестированных средств на третий год после вложения.

"Искусственное разделение активов облэнерго на "старые" и "новые" активы закладывает в такую модель огромные коррупционные риски, ведь регулятор будет в ручном режиме по собственному усмотрению регулировать тариф. Такой подход совершенно непонятен для инвесторов, которые являются основным источником средств для модернизации электросетей", – подчеркнул энергетический эксперт.

Сергей Чех убежден, что НКРЕКП вместо того, чтобы внедрить лучшие европейские практики, которые доказали свою эффективность, в очередной раз пытается экспериментировать со ставками и условиями RAB. По его мнению, споры вокруг RAB-тарифов тормозят как приватизацию государственных облэнерго, так и приход на рынок иностранного капитала, поскольку сейчас облэнерго не являются привлекательными для инвесторов, особенно для международных.

"Модернизации электрических сетей уже много лет ждут украинская электроэнергетика и потребители всех категорий. Сейчас как раз наступил решающий момент, когда регулятор будет выбирать, какую именно модель РАБ-регулирования взять за основу: собственную устаревшую и неэффективную, или европейскую прогрессивную", – отметил Чех.

Напомним, ранее Центр Экономического Восстановления сообщил, что переход на стимулирующее регулирование с европейской методологией позволит приватизировать государственные активы облэнерго за 10 – 14 мільйярда гривен. Приватизация с действующим тарифом принесет лишь 2-3 миллиона гривен.