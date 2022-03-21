Он отметил, что за время войны прочитал много сильных стихов о ситуации в Украине. Каждая строка – рифмованная военная хроника.

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"Сегодня многие люди почувствовали необходимость делиться тем, что они переживают через поэзию, рефлексировать боль через содержательные строки своих произведений", – рассказал Александр Ткаченко.

Именно поэтому МКИП и Госискусств при участии инициативных волонтеров создало нацпортал "Поэзия Свободных". Это площадка, на которой каждый украинец может поделиться своими произведениями, которые навеяла ужасная война, развязанная российской федерацией 24 февраля 2022 года,

– сообщил Ткаченко.

По его словам, каждое стихотворение, каждая строка, каждое слово – это мягкая сила, которая уже является частью Украинской истории.

Кроме того, отметил, что после победы Украины над россией МКИП выпустит печатный сборник стихов, в который войдут лучшие работы талантливых художников, приобщившихся к инициативе "Поэзия Свободных".

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