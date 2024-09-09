Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1028. Министерствам предоставлен двухнедельный срок для внесения изменений в законодательство.

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Переименование двух министерств

В соответствии с постановлением КМУ, Министерство культуры и информационной политики Украины переименовано в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

А вот Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – на Министерство развития общин и территорий Украины.

Известно, что Министерствам поручено обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление Кабинету министров Украины предложений по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.