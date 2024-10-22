Об этом пишет TF1. Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".
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Лекорню прокомментировал план победы Зеленского
"Пришло время заняться вопросом обычного сдерживания, которое поможет помешать новой российской агрессии", – отметил Лекорню.
Французский министр считает, что этот шаг является частью "политического пути", который потребует длительной поддержки Украины.
План победы Зеленского - это начало политической ответственности, которую мы должны взять на себя, помогая Украине в долгосрочной перспективе,
– сказал Лекорню.
Он отметил важность обеспечения сдерживания как средства противодействия возможным будущим угрозам со стороны России.
Этот вопрос заслуживает детального изучения,
– добавил он, подчеркивая, что со стороны Киева в последнее время наблюдается "разворот к военно-политической риторике".
По мнению министра, Украина демонстрирует готовность к политическим действиям, хотя "когда-то она снова будет говорить с Россией".
Одним из ключевых моментов плана Зеленского является возвращение всех территорий, захваченных Россией.
"Сложность момента заключается в необходимости принять новый баланс сил", – подытожил Лекорню.