Украинца нужно дожать врага

Украинцы с каждым днем ​​становятся все больше к своей цели – прогнать оккупанта. В Минобороны назвали три главных задачи для Украины сейчас.

Достойная внимания Орда шла с трех направлений, имели приказ захватить Николаев любой ценой, все отбили, – Ким

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что украинцам нужно:

  • дожать врага;
  • стать сильным тылом для нашей армии;
  • не предать память погибших, которые уже отдали жизнь за Украину.

ВСУ

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