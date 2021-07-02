В Минобороны рассказали, что цену обуви "раздули" политиканы". Также там рассказали, что обувь закупили в 2020 году.
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Туфли для женщин-военных стоят 650 гривен
В Минобороны заявили, что на волне общественного возмущения "подлить масла в огонь" коррупционным скандалом – это методы известных политических интриганов.
Политиканы "раздули" цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 гривен с НДС за 1 пару до 6500 гривен вымышленных,
– рассказали в Минобороны.
Также там объяснили детали закупки обуви:
- закупил женские туфли Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины;
- приобрели 5000 пар туфель хромовых согласно ТС А01ХJ.30338-185: 2019 (01)
- сделали это, согласно предоставленным заявкам Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины;
- туфли закупили в ООО "ДОМ ОБУВИ "Б.НИКОЛАС".
Какая цена: 649,80 гривен с НДС, (541 без НДС) за пару,
– заявили в министерстве.
Также в ведомстве рассказали, что покупка обуви состоялась "по результатам проведенного аукциона и оценки наиболее экономически выгодных тендерных предложений".
Скандал с обувью для женщин-военных: что известно
- Скандал начался после того, как в Минобороны показали фото с репетиции парада ко Дню Независимости. На них женщины-военные были в обуви на каблуках.
- Это вызвало волну возмущения как среди общественности, так и среди нардепов.
- На этой волне в Раде 2 июля представители межфракционного объединения "Равные возможности" выразили возмущение касательно каблуков. После вручили несколько пар обуви министру обороны Андрею Тарану.
- В Минобороны заявили, что каблуки будут ниже. Парадный ботинок, согласно документации, будет иметь 5,4 сантиметра (плюс – минус 2 миллиметра) высоты каблуков.
- Советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова сказала, что 1 июля показали повседневные туфли, в них подбор – 7 сантиметров, согласно соответствующей документации.
- Об соответствующем тендере сообщат с 5 июля.