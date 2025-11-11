Нужно уволить несколько тысяч работников, – антикоррупционер назвал слабое место Минобороны
- Юрий Гудименко считает, что в Министерстве обороны нужно уволить несколько тысяч работников.
- Необходимо убрать дублирующие функции в Минобороны и Генштабе, и определить, кто из них является главным, чтобы улучшить эффективность обороны Украины.
С Министерством обороны Украины неоднократно связывали коррупционные скандалы. В частности поэтому оборонное ведомство нуждается в реформах.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран и глава Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко, подчеркнув, какие шаги надо немедленно сделать по Минобороны, чтобы улучшить его работу. Он объяснил, где в министерстве укоренилась коррупция.
Какие реформы актуальны для Минобороны?
Гудименко отметил, что его задача – показывать обществу и плохие стороны Минобороны, и подчеркивать хорошие.
В частности он сообщил, что больше всего вовлечения в коррупционные схемы в ведомстве происходит в среднем звене. Потому что министр, его заместитель и команда в целом меняются, а люди, которые руководили управлением, продолжают это делать в течение 20 лет.
Каждый новый министр или заместитель понимает, что без этого начальника управления он не будет знать, что делать. Человек на бумаге зарабатывает, условно, 30 тысяч гривен, а одет в Chanel. И заместитель министра думает, что не справится без этого человека,
– отметил председатель Антикоррупционного совета.
Поэтому, по его мнению, Министерство обороны в том виде, как сейчас, не сможет существовать долго. Именно в среднем звене ведомства есть люди, которые засиделись на своих должностях, хотя одновременно там есть очень много классных специалистов.
"Умеров (эксминистр обороны – 24 Канал) пытался разобраться с этим, но ничего не сделал. До Умерова пытались разобрать, что-то сделали, но этого совершенно недостаточно. А до этого и не пытались", – напомнил он.
Договорились ли Минобороны и Генштаб?
Глава Антикоррупционного совета также назвал проблемы в Минобороны, которые требуют немедленного решения.
Прежде всего нужно выполнить результаты внутреннего аудита Министерства обороны. На его основании в ведомстве необходимо уволить несколько тысяч работников,
– отметил антикоррупционер.
Также по его словам, надо убрать дублирующие должности как в Минобороны, так и в Генштабе ВСУ. Оба ведомства в определенных вопросах занимаются одним и тем же, бегут в разных направлениях, и украинской обороне это совершенно не помогает.
Также Министерство обороны и Генеральный штаб должны объясниться по вопросу, кто из них главный. Потому что Генштаб, по мнению ветерана, считает, что Минобороны должно закрывать перечень потребностей и никуда максимально не вмешиваться.
В то же время оборонное ведомство, уверено, что, согласно законодательству Украины, оно является главным, ведь назначает и снимает командующих, осуществляет административное управление ВСУ. В Минобороны считают, что в лучшем случае они с Генштабом действуют как партнеры в некоторых направлениях.
"Сейчас, кажется, Денис Шмыгаль поладил с Александром Сырским. Но юридически они не партнеры и не могут ими быть", – объяснил Юрий Гудименко.
Обратите внимание! Также на сегодня один из вызовов для Минобороны – максимальная цифровизация, потому что, как показывает практика, уменьшение бюрократии и человеческого фактора, снижает уровень коррупции.
В Минобороны есть классные заместители – и гражданские, и генералы. Но очень бы хотелось, чтобы мы каждый день приближали Министерство обороны – главное министерство военной страны – к идеалу.
Какие коррупционные скандалы связаны с Минобороны?
ВАКС в июле 2025 года избрал владелице двух компаний, поставлявших продукты питания для ВСУ, меру пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет о завышении цен на продукты, что привело к потерям в бюджете на 733 миллиона гривен.
Также была разоблачена коррупционная схема в сфере обороны. При создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВИН" было разворовано 246 миллионов гривен.
Ранее, в 2022 году Минобороны осуществило закупку зимних курток по цене летних. В то же время во время транспортировки из Турции, они подорожали в три раза.