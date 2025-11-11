Нужно уволить несколько тысяч работников, – антикоррупционер назвал слабое место Минобороны

С Министерством обороны Украины неоднократно связывали коррупционные скандалы. В частности поэтому оборонное ведомство нуждается в реформах.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран и глава Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко, подчеркнув, какие шаги надо немедленно сделать по Минобороны, чтобы улучшить его работу. Он объяснил, где в министерстве укоренилась коррупция.

К теме "Хотели заработать": чем закончился скандал с некачественной одеждой для ВСУ

Какие реформы актуальны для Минобороны?

Гудименко отметил, что его задача – показывать обществу и плохие стороны Минобороны, и подчеркивать хорошие.

В частности он сообщил, что больше всего вовлечения в коррупционные схемы в ведомстве происходит в среднем звене. Потому что министр, его заместитель и команда в целом меняются, а люди, которые руководили управлением, продолжают это делать в течение 20 лет.

Каждый новый министр или заместитель понимает, что без этого начальника управления он не будет знать, что делать. Человек на бумаге зарабатывает, условно, 30 тысяч гривен, а одет в Chanel. И заместитель министра думает, что не справится без этого человека,

– отметил председатель Антикоррупционного совета.

Поэтому, по его мнению, Министерство обороны в том виде, как сейчас, не сможет существовать долго. Именно в среднем звене ведомства есть люди, которые засиделись на своих должностях, хотя одновременно там есть очень много классных специалистов.

"Умеров (эксминистр обороны – 24 Канал) пытался разобраться с этим, но ничего не сделал. До Умерова пытались разобрать, что-то сделали, но этого совершенно недостаточно. А до этого и не пытались", – напомнил он.

Договорились ли Минобороны и Генштаб?

Глава Антикоррупционного совета также назвал проблемы в Минобороны, которые требуют немедленного решения.

Прежде всего нужно выполнить результаты внутреннего аудита Министерства обороны. На его основании в ведомстве необходимо уволить несколько тысяч работников,

– отметил антикоррупционер.

Также по его словам, надо убрать дублирующие должности как в Минобороны, так и в Генштабе ВСУ. Оба ведомства в определенных вопросах занимаются одним и тем же, бегут в разных направлениях, и украинской обороне это совершенно не помогает.

Также Министерство обороны и Генеральный штаб должны объясниться по вопросу, кто из них главный. Потому что Генштаб, по мнению ветерана, считает, что Минобороны должно закрывать перечень потребностей и никуда максимально не вмешиваться.

В то же время оборонное ведомство, уверено, что, согласно законодательству Украины, оно является главным, ведь назначает и снимает командующих, осуществляет административное управление ВСУ. В Минобороны считают, что в лучшем случае они с Генштабом действуют как партнеры в некоторых направлениях.

"Сейчас, кажется, Денис Шмыгаль поладил с Александром Сырским. Но юридически они не партнеры и не могут ими быть", – объяснил Юрий Гудименко.

Обратите внимание! Также на сегодня один из вызовов для Минобороны – максимальная цифровизация, потому что, как показывает практика, уменьшение бюрократии и человеческого фактора, снижает уровень коррупции.

В Минобороны есть классные заместители – и гражданские, и генералы. Но очень бы хотелось, чтобы мы каждый день приближали Министерство обороны – главное министерство военной страны – к идеалу.

Какие коррупционные скандалы связаны с Минобороны?