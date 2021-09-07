По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, документ нарабатывали во взаимодействии со всеми ведомствами сектора безопасности и обороны Украины.

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Детали Плана обороны государства

План учитывает имеющиеся и прогнозируемые угрозы национальной безопасности Украины. Анализ действующей системы государственного стратегического планирования в сфере обороны показал, что имеющиеся подходы неэффективны. Согласно им основную роль отводили органам военного управления Вооруженных сил, которые не обладали достаточными полномочиями для полноценного вовлечения в процесс планирования других государственных органов.

Флагманом обороны Украины от вооруженной агрессии остаются Вооруженные силы. Но защита территориальной целостности и неприкосновенности – это дело всего государства, органов власти и всего народа,

– отметил Таран.

Он добавил, что можно понять, что в мирное время этому вопросу уделяли меньше внимания. Однако выразил непонимание, почему документ такого уровня не появился в первые годы гибридной вооруженной агрессии со стороны России.

"Мы взяли на себя инициативу: впервые доктринально оформляется концентрация скоординированных усилий всего государственного аппарата, гражданского общества и сил безопасности и обороны в единую силу по отпору агрессии разного масштаба и географического направления на принципах "всеобъемлющей обороны", – пояснил министр.

Структура документа и алгоритм его одобрения

"Всеобъемлющая защита", предусмотренная Стратегией военной безопасности Украины, положенная в основу структуры из более чем 10 составляющих Плана обороны. Они охватывают ключевые сферы функционирования государства во время вооруженной защиты ее независимости и территориальной целостности.

"План позволяет использовать потенциал государственного аппарата и органов местного самоуправления для содействия, поддержки и обеспечения действий сил обороны во время выполнения ими задач в конкретном месте в конкретное время", – подытожил глава ведомства.

Сейчас документ передали на рассмотрение правительства. Если министры его одобрят, то план направят в Совет национальной безопасности и обороны, который и примет решение относительно рекомендаций президенту относительно его утверждения.

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