Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что это очень чувствительная тема. Тем более украинцы все равно не владеют достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно".
Кстати На Украину уже сбросили почти 500 крылатых ракет и это 21 век, – Маляр
Этими заявлениями можно навредить государству
По ее словам, не нужно сейчас радостных постов, потому что во время войны другие реалии.
Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите,
– подчеркнула Маляр.
Чиновница добавила, в случае необходимости, на эту тему имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Текст поста Анны Маляр:
Уважаемые соотечественники – огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали.
Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии.
Это очень чувствительная тема и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно".
Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите. На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.
Спасибо за понимание.