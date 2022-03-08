Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что это очень чувствительная тема. Тем более украинцы все равно не владеют достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно".

Кстати На Украину уже сбросили почти 500 крылатых ракет и это 21 век, – Маляр

Этими заявлениями можно навредить государству

По ее словам, не нужно сейчас радостных постов, потому что во время войны другие реалии.

Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите,

– подчеркнула Маляр.

Чиновница добавила, в случае необходимости, на эту тему имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.

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Текст поста Анны Маляр:

Уважаемые соотечественники – огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали.

Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии.

Это очень чувствительная тема и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно".

Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите. На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.

Спасибо за понимание.