Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. А точными оказались ребята из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
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По "Аллигатору" метко попали с ПЗРК
Известно, что боец зенитно-ракетного подразделения бригады метко выстрелил из ПЗРК по вертолету. Отметим, что последний был на предельном для досягаемости расстоянии в несколько километров.
Ракета точно попала в цель. Так что поврежденный Ка-52 узнал силу гравитации и упал на землю. Никто из членов экипажа не выжил.
Что такое Ка-52 "Аллигатор"По военной номенклатуре это командирская машина авиации России. Это новейший вертолет, выпускаемый с 2008 года.
В его оснастке может быть пушечная установка с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы или другое оружие.
Стоит такой вертолет Ка-52 более 16 миллионов долларов США.
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