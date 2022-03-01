Соответствующий документ был обнародован в росСМИ со ссылкой на российское министерство. Соответствующее решение Кремль хочет принять после того, как более 5 тысяч орков пали в боях на Украине, пытаясь захватить нашу землю.

Заметьте Россия потеряла уже 5 300 солдат, многие из них – совсем юные

Россия хочет называть погибших в Украине "ветеранами"

Минобороны России заявило, что хочет дописать в документ закон "о ветеранах".

Мол, хотят вписать: "Выполнение задач во время специальной военной операции на территории Украины (на самом деле войны, которую Россия начала против Украины – 24 канал), так называемых самопровозглашенных "республик" на Донбассе: с 24 февраля 2022 года".

Кстати, перед этим президент Украины Владимир Зеленский призвал врагов сдаться.

Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте свою жизнь. Уходите,

– подчеркнул президент.

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