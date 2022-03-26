25 – 26 марта Россия "подписала свое оперативное поражение"

Об этом Арестович сказал во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Советник руководителя ОП отметил, что оперативное поражение уже признало Минобороны оккупантов.

К слову Ожидаем, что путинский режим погонит вперед срочников, – Арестович

То, что сейчас происходит – это оперативное поражение. Более того, признано Минобороны РФ. Это означает, что они отказались от 4/5 своих оперативных планов, сократили их до невозможности и переводят усилия на 1 – 2 операционные направления из 7 – 8 ранее. Это катастрофа,

– заявил Арестович.

Он подчеркнул, что "эта катастрофа" официально признана Минобороной России. Далее, по его словам, последует тактическая катастрофа России.

Арестович рассказал, что война радикально перешла в другую фазу. По его мнению, Россия еще 4 марта признала стратегическое поражение, отказавшись от всеобщей мобилизации.

"Они потерпели стратегическое поражение 4 марта, когда отказались от общей мобилизации. Это они признали стратегическое поражение – невозможность выполнить задание имеющимся числом и невозможность призвать людей, чтобы выполнить эти задачи", – рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что 25 – 26 марта Россия "подписала свое оперативное поражение".

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