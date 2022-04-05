Заседание правительства Украины было проведено во вторник, 5 апреля, информирует 24 канал.

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Правительство выделило средства из резерва для Минобороны и СБУ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль напомнил, что сейчас главным направлением работы Кабмина остается обеспечение украинской армии. Речь идет о финансовых и организационных аспектах.

Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды,

– сказал Шмигаль.

В результате, чиновники решили выделить Министерству обороны и Службе безопасности Украины деньги из резервного фонда. По словам главы правительства, эти средства будут направлены на следующие категории:

зарплаты,

технику,

оружие,

топливо,

все необходимое для защитников Украины.

Заседание Кабмина от 5 апреля: смотреть видео