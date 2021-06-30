Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это – народный Минск.
Заметьте Это не лифчик: что было под футболкой Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020
Это видео более красноречивое, чем заявления официального Минска об Украине. Наглядное доказательство, что какой бы ни была политика Александра Лукашенко, но белорусы с нами, а мы с ними,
– отметил Кулеба.
В Минске громко отпраздновали победу Украины: смотрите видео
Украинцам очень понравилось видео. Они оставили в сети много положительных комментариев.
Победа сборной Украины: главное
- В рамках Евро-2020 Украина одержала историческую победу и вышла в 1/4 финала. Наша сборная победила в матче со сборной Швеции. Счет был 2:1.
- Главный тренер сборной Андрей Шевченко отметил, что "команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины".
- Владимир Зеленский поздравил украинских футболистов. Он отметил, что "сегодня не было вас и нас, сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов".