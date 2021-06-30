Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это – народный Минск.

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Это видео более красноречивое, чем заявления официального Минска об Украине. Наглядное доказательство, что какой бы ни была политика Александра Лукашенко, но белорусы с нами, а мы с ними,

– отметил Кулеба.

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Украинцам очень понравилось видео. Они оставили в сети много положительных комментариев.

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