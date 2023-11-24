Минус ПВО и РЛС: в Джанкое был удар по воинской части оккупантов

В ночь на 24 ноября в Джанкое были взрывы. Как сообщают партизаны, поражены российские ПВО и РЛС.

Об атаке по Джанкою стало известно еще ночью 24 ноября. Как оказалось, она была достаточно результативной.

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Что известно об атаке

Партизаны утверждают, что была поражена российская противовоздушная оборона и радиолокационное оборудование. Это произошло в результате удара по воинской части. Также в сообщении говорится, что уничтожен личный состав.

Украинское движение сопротивления выложило видео. В ролике видно большое зарево от пожара и сам пожар.

Взрывы в воинской части россиян в Джанкое: смотрите видео

Хотя снимали через забор и издали, все же хорошо видно сильное пламя и хорошо слышны взрывы.

Еще партизаны выложили аудиозапись, в которой говорится о потерях оккупантов.

Какие потери у оккупантов в Джанкое после удара по воинской части: слушайте аудиозапись

Трое захватчиков пострадали, а на территории части было четыре взрыва. На территорию части не пускают.

Важно! В ролике говорится, что пожару присвоили второй ранг сложности. Это означает, что не хватает людей, воды и техники, а ситуация критическая.

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Что было в Джанкое ночью 24 ноября