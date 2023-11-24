Мінус ППО та РЛС: у Джанкої був удар по військовій частині окупантів
Джерело:"Крымские партизаны"
У ніч проти 24 листопада в Джанкої були вибухи. Як повідомляють партизани, вражено російські ППО та РЛС.
Про атаку по Джанкою стало відомо ще вночі 24 листопада. Як виявилося, вона була досить результативною.
Дивіться також Далі буде, – ГУР заінтригувало відео з "абсолютно зайвим" Кримським мостом
Що відомо про атаку
Партизани стверджують, що було уражено російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання. Це сталося внаслідок удару по військовій частині. Також у повідомленні йдеться, що знищено особовий склад.
Український рух опору виклав відео. У ролику видно велику заграву від пожежі й власне саму пожежу.
Вибухи у військовій частині росіян у Джанкої: дивіться відео
Хоча знімали через паркан і звіддаля, все ж добре видно сильне полум'я і добре чути вибухи.
Іще партизани виклали аудіозапис, у якому ідеться про втрати окупантів.
Які втрати в окупантів у Джанкої після удару по військовій частині: слухайте аудіозапис
Троє загарбників постраждало, а на території частини було чотири вибухи. На територію частини не пускають.Важливо! У ролику ідеться, що пожежі надано другий ранг складності. Це означає, що бракує людей, води й техніки, а обстановка критична.
Дивіться також У Мелітополі пролунали вибухи та зник зв'язок
Що було у Джанкої уночі 24 листопада
- Місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку безпілотників. Перші вибухи пролунали о пів на першу, а вже о 00:46 їх нарахували цілих сім. Зранку росіяни бадьоро відзвітували, що збили аж 13 дронів над Кримом. Та ролики наочно демонструють дірявість їхньої "пе-ве-о".
- Дуже смішно читати коментарі: буквально за кілька годин до феєричних вибухів у місцевих пабліках скаржилися на росіян. Мовляв, постійне відчуття, що за тобою стежать і можуть кудись вивезти, та й узагалі, "Росія перетворює Крим з прекрасної гавані для відпочинку на якийсь концтабір". Нібито цього не було зрозуміло раніше, де ж ви були вісім років! На цей коментар слушно зауважили, що "Крим обіцяли повернути у рідну говєнь".