Мінус ППО та РЛС: у Джанкої був удар по військовій частині окупантів

У ніч проти 24 листопада в Джанкої були вибухи. Як повідомляють партизани, вражено російські ППО та РЛС.

Про атаку по Джанкою стало відомо ще вночі 24 листопада. Як виявилося, вона була досить результативною.

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Що відомо про атаку

Партизани стверджують, що було уражено російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання. Це сталося внаслідок удару по військовій частині. Також у повідомленні йдеться, що знищено особовий склад.

Український рух опору виклав відео. У ролику видно велику заграву від пожежі й власне саму пожежу.

Вибухи у військовій частині росіян у Джанкої: дивіться відео

Хоча знімали через паркан і звіддаля, все ж добре видно сильне полум'я і добре чути вибухи.

Іще партизани виклали аудіозапис, у якому ідеться про втрати окупантів.

Які втрати в окупантів у Джанкої після удару по військовій частині: слухайте аудіозапис

Троє загарбників постраждало, а на території частини було чотири вибухи. На територію частини не пускають.

У ролику ідеться, що пожежі надано другий ранг складності. Це означає, що бракує людей, води й техніки, а обстановка критична.

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Що було у Джанкої уночі 24 листопада