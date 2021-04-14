Для поддержки стартапов: Минветеранов хочет создать Украинский ветеранский фонд
Министерство по делам ветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда. Из него будут выделять деньги на помощь ветеранам для их инициатив.
Источник:Минветеранов
Что известно о фонде
Украинский ветеранский фонд – это бюджетное учреждение, которое будет оказывать поддержку проектам, стартапам и другим инициативам. Речь идет о ветеранах войны, пострадавших участниках Революции Достоинства и членах семей погибших.
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По словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, образование Украинского ветеранского фонда поможет привлечь финансовые ресурсы для реализации проектов направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни и восстановлению их здоровья. Говорится также о повышении профессионального и образовательного уровня ветеранов и ведении предпринимательской деятельности.
Создание фонда будет свидетельствовать о коренном изменении ветеранской политики со стороны государства. Он будет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса, в том числе путем предоставления международной технической помощи,
– заявила Лапутина.
Она добавила, что прозрачность и публичность деятельности, эффективные элементы контроля и аудита со стороны доноров должны обеспечить доверие к фонду.
Добавим, что фонд будет некоммерческой организацией. Она будет финансироваться:
- за счет государственного бюджета,
- добровольных взносов правительств,
- агентств и учреждений иностранных государств,
- международных финансовых и других организаций,
- целевых грантов,
- за счет других доноров,
- благотворительных взносов и других источников.
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Руководство фонда
Органами управления фонда является наблюдательный совет и дирекция. В состав наблюдательного совета войдут 9 человек – по 3 представителя от Минветеранов, от общественных объединений ветеранов и членов их семей, и от международных доноров, сотрудничающих с Минветеранов и Фондом.
Их будут избирать на 3 года. Кроме того, избранные представители не смогут занимать должность более 2 срока подряд.
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