Министерство по делам ветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда. Из него будут выделять деньги на помощь ветеранам для их инициатив.

Что известно о фонде

Украинский ветеранский фонд – это бюджетное учреждение, которое будет оказывать поддержку проектам, стартапам и другим инициативам. Речь идет о ветеранах войны, пострадавших участниках Революции Достоинства и членах семей погибших.

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По словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, образование Украинского ветеранского фонда поможет привлечь финансовые ресурсы для реализации проектов направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни и восстановлению их здоровья. Говорится также о повышении профессионального и образовательного уровня ветеранов и ведении предпринимательской деятельности.

Создание фонда будет свидетельствовать о коренном изменении ветеранской политики со стороны государства. Он будет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса, в том числе путем предоставления международной технической помощи,

– заявила Лапутина.

Она добавила, что прозрачность и публичность деятельности, эффективные элементы контроля и аудита со стороны доноров должны обеспечить доверие к фонду.

Добавим, что фонд будет некоммерческой организацией. Она будет финансироваться:

за счет государственного бюджета,

добровольных взносов правительств,

агентств и учреждений иностранных государств,

международных финансовых и других организаций,

целевых грантов,

за счет других доноров,

благотворительных взносов и других источников.

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Руководство фонда

Органами управления фонда является наблюдательный совет и дирекция. В состав наблюдательного совета войдут 9 человек – по 3 представителя от Минветеранов, от общественных объединений ветеранов и членов их семей, и от международных доноров, сотрудничающих с Минветеранов и Фондом.

Их будут избирать на 3 года. Кроме того, избранные представители не смогут занимать должность более 2 срока подряд.

Обратите внимание! Общественное обсуждение проекта продлится до 20 апреля. Предложения принимают в письменном или электронном виде в адрес Минветеранов. С проектом постановления можно ознакомиться по ссылке.