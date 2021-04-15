На получении вакцин Украины пиарятся те, кто не имеет никакого отношения к их закупке.

Такое мнение озвучил в своем Facebook политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, в отличие от других стран, у нас власть дистанцировалась от этого вопроса.

"Говорят, к нам в пятницу должен доехать коваксовский (бесплатный, в смысле – как международная помощь) Pfizer – 117 тысяч доз, но и это лучше, чем ничего. 215 тысяч китайского CoronaVac позавчера-вчера уже поехало в регионы – для прививки полицейских, олимпийцев и паралимпийцев и тех, кто будет проводить ВНО. Опять же, скромно, но больше, чем ничего. И все это подписывал Степанов как министр здравоохранения, без премьера, президента и еще целой группы ответственных от власти, как это происходит в других странах. У нас все сбросили на Степанова, которого все равно не жалко, остальные дистанцировались как можно дальше от вопроса", – отметил Голобуцкий.

А пока все озвучивают победные реляции, записывая себе в заслуги получения вакцин – на Степанова снова сбросили всю грязную работу, считает политолог.

"На Степанова снова навесили проблемный вопрос: снова именно его подпись стоит под проектом постановления о направлении 6,5 миллионов по программе медицинского обслуживания населения (а не с "Большого строительства" или по содержанию ОП) на закупку Пфайзер. Кажется, Степанова назначили наиболее крайним во власти. Интересно, а что будет, если убрать Степанова из этого уравнения? Все коллапсирует?", – спрашивает Голобуцкий.