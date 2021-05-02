Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине больше "желтых", чем "красных" областей
Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 7 "красных" регионов, 8 "оранжевых" и 10 "желтых".
Источник:сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространенная в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.
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Какие регионы попали в "красный" список
В министерстве считают, что по состоянию на 2 мая, "красными" являются 7 областей, а именно:
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Регионы со значительным распространением COVID-19 / данные Минздрава
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине 8 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровнеская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
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