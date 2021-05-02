Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне 7 "красных" регионов, 8 "оранжевых" и 10 "желтых".

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространенная в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях.

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Какие регионы попали в "красный" список

В министерстве считают, что по состоянию на 2 мая, "красными" являются 7 областей, а именно:

Житомирская область;

Запорожская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.



Регионы со значительным распространением COVID-19 / данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине 8 областей имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровнеская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.