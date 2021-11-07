В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена на Закарпатье, Кировоградщине и Тернопольщине.
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Какие области являются "красными"
В министерстве считают, что по состоянию на 7 ноября "красными" являются Киев и 15 областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава
Какие регионы являются "оранжевыми"
В Украине 6 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.
- Винницкая область;
- Волынь;
- Полтавщина;
- Харьковщина;
- Черкасская область;
- Буковина.