В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше всего распространена на Закарпатье, Кировоградщине и Тернопольщине.

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Какие области являются "красными"

В министерстве считают, что по состоянию на 7 ноября "красными" являются Киев и 15 областей:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Ровненская;
  • Сумская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская.

Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какие регионы являются "оранжевыми"

В Украине 6 регионов имеют "оранжевый" уровень эпидемической опасности.

  • Винницкая область;
  • Волынь;
  • Полтавщина;
  • Харьковщина;
  • Черкасская область;
  • Буковина.