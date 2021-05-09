Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине 17 "желтых" областей
Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 17 "желтых", 7 "оранжевых" и ни одного "красного" региона.
Источник:сайт Минздрава
В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.
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Какие регионы являются "желтыми"
В министерстве считают, что по состоянию на 9 мая, "желтыми" являются город Киев и 17 областей, а именно:
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Ровненская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская области.
По состоянию на 9 мая ни одну из областей Украины Минздрав не отнес к красной зоне карантина.
Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава
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