Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 17 "желтых", 7 "оранжевых" и ни одного "красного" региона.

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.

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Какие регионы являются "желтыми"

В министерстве считают, что по состоянию на 9 мая, "желтыми" являются город Киев и 17 областей, а именно:

Винницкая;

Днепропетровская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Николаевская;

Одесская;

Полтавская;

Ровненская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская области.

По состоянию на 9 мая ни одну из областей Украины Минздрав не отнес к красной зоне карантина.



Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.